Congo-Brazzaville: Spectacles - La 3e semaine du stand-up se termine en beauté

Le rendez-vous culturel a été marqué, du 23 au 27 janvier à l'espace Yaro de l'Institut français du Congo (IFC), par les shows de l'humoriste camerounais, Markus, ainsi que par la tenue d'un atelier de coaching.

La finale du concours de stand-up a eu lieu, le 26 janvier, dans la salle de spectacle de l'IFC. Elle a opposé Serval Bayekoula à Petit Piment, en catégorie amateur. Cardy Babakila, Orlande Zola, Mack Dave et Steven Loïk se sont affrontés en catégorie professionnelle.

En catégorie amateur, l'épreuve a été remportée par le jeune Serval Bayekoula, pendant que la catégorie professionnelle a eu deux gagnants, en l'occurrence Cardy Babakila et Orlande Zola, qui ont totalisé les mêmes points.

Outre la finale du stand-up, le public a eu la joie de découvrir l'humoriste Markus qui, dès son entrée sur scène, a mis la salle en effervescence avec son spectacle intitulé «Les gens font des choses... ». Un spectacle dans lequel il évoque, entre autres, la mort qui fait peur même aux chrétiens, le pouvoir de l'argent qui fait faire n'importe quoi aux gens et crée des problèmes ainsi que des différences entre eux, le manque de respect des jeunes vis-à-vis des grands, et les questions bizarres que certains posent aux autres qui devraient avoir aussi des réponses bizarres. « À question bizarre, réponse bizarre», est l'une des phrases de Markus qui ont marqué les esprits.

L'activité a été animée par Markus en lieu et place de son compatriote, Valérie Ndongo, qui n'a pu effectuer le déplacement de Pointe-Noire.

La soirée de clôture a été un hommage au comédien camerounais Jean Miché Kankan qui a été, d'après Markus, quelqu'un que tous ceux de la nouvelle génération ont apprécié et aimé. « Il a tracé le chemin et nous suivons ses pas. Cet hommage à Jean Miché Kankan est pour dire que nous respectons ceux qui sont passés avant nous», a-t-il lancé. Et de poursuivre : «J'ai été surpris, le public a été réceptif, je me suis senti chez moi. Le salaire de l'humoriste, ce sont les rires et les applaudissements. Quand tu fais un spectacle et que tu reçois les deux, tu ne peux qu'être fier, être encouragé à continuer dans la même lancée pour dire que c'est un beau métier qui est aimé à Pointe-Noire».

Par ailleurs, l'artiste s'est dit prêt à recommencer cette expérience. « Si l'invitation m'est renouvelée, c'est avec plaisir que je reviendrai». Markus a su gagner le cœur de chaque spectateur. Il a été qualifié d'artiste talentueux et doué en improvisation. Les participants à l'atelier ont confié avoir trouvé en lui une étoile, une personne ouverte et animée du désir de partager.