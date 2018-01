Le comité de direction de l'Association congolaise de droit maritime (Acodm) s'est réuni, le 27 janvier à Pointe-Noire, pour faire le point des activités menées en 2017 et projeter l'année 2018. Il s'est félicité du dixième anniversaire de l'adhésion de la République du Congo à la convention onusienne sur le droit de la mer.

Dirigé par son président, le colonel Eric Dibas-Franck, le comité de direction de l'Acodm a rappelé les grands faits de l'année écoulée, notamment la tenue de sa deuxième assemblée générale, couplée au colloque international relatif aux cinq ans d'existence et d'application du Code communautaire de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) de 2012. Les actes de ce colloque sont en cours de publication aux Editions L'Harmattan.

Le comité de direction de l'Acodm a salué le partenariat conclu avec la chambre consulaire de Pointe-Noire portant, entre autres, sur l'organisation des permanences maritimes tous les derniers jeudis du mois. Cette année, l'Acodm tiendra son assemblée générale et fera venir au Congo, le Pr Philippe Delebecque, agrégé de faculté de droit, professeur à l'université de Paris I Sorbonne, vice-président de l'association française de droit maritime et président de la chambre d'arbitrage maritime de Paris.

Spécialiste du droit maritime, le Pr Philippe Delebecque séjournera à Pointe-Noire et Brazzaville et donnera une leçon inaugurale sur les nouveaux défis de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay. Il animera, en outre, deux autres conférences dont l'une sur une question d'actualité de droit maritime et l'autre sur l'arbitrage maritime.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer a été signée le 10 décembre 1982, à Montego Bay, en Jamaïque. Elle définit les espaces maritimes, les droits et les devoirs des Etats dans ceux-ci, notamment les droits liés à la navigation et à l'exploitation des ressources. Ce texte fixe également les obligations en matière de protection du milieu marin. Il a été ratifié par le Congo le 30 janvier 2008.

Adoptée par l'Union africaine depuis quatre ans, la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans d'ici à l'horizon 2050, dite Stratégie AIM 2050, a été proposée par la République du Congo. Elle épouse les idées forces de la convention de Montego Bay, ainsi que les principales préoccupations de l'Organisation maritime internationale.

En effet, la stratégie AIM 2050 comble le vide constaté dans un consensus qui permet de disposer d'un outil d'intégration socioéconomique. C'est une vision africaine intégrant tous les aspects liés aux domaines maritimes en vue du bien-être social de la population africaine.

Elle vise à développer l'économie bleue qui favorise la création d'une plus grande richesse à partir de l'espace maritime pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Une Afrique conduite par ses propres citoyens et représentant une forte dynamique sur la scène mondiale.