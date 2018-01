Congo-Brazzaville: Prison du cinquantenaire - Les pensionnaires honorés de la visite de la communauté musulmane Ahmadiyya

L'acte posé par cette communauté musulmane a été salué par les bénéficiaires. Par le biais de leur directeur, les pensionnaires et le personnel de la prison ont témoigné de leur gratitude vis-à-vis de cette communauté. « Ceci n'est pas la première fois pour nous de vivre ce genre de moment d'assistance par les musulmans de l'Ahmadiyya. Nous en sommes infiniment reconnaissants et souhaitons que cela se poursuive de la sorte », a-t-il dit.

Avant de mettre un terme à sa visite, la communauté musulmane Ahmadiyya a distribué de la nourriture ainsi que de la boisson à plus ou moins quatre cents prionniers. Ce geste, note-t-on, est conforme aux instructions et enseignements islamiques, comme l'indique le livre saint de l'Islam, le Coran, dans son chapitre 76 : 9 qui dit : « Et pour l'amour de Lui (Allah), ils nourrissent l'indigent, l'orphelin, et les captifs ».

