Congo-Kinshasa: Sondage - Michel Bongongo prend le bon départ

La première place occupée par le ministre de la Fonction publique est le fait de la campagne menée pour le rajeunissement de l'administration publique.

Un récent sondage Les Points, publié le 27 janvier, place en tête des ministres du gouvernement de la République, le patron de la Fonction publique, Michel Bongongo. Il est crédité de 81% d'opinions favorables dans la ville de Kinshasa. À son actif, les sondés relèvent ses voyages dans les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga où il a édifié la jeunesse sur le projet de rajeunissement de l'administration publique à travers le recrutement de mille jeunes diplômés.

Outre cet aspect, les 81% de personnes sondées qui se disent satisfaites de son action apprécient, entre autres, le soutien et l'attention soutenue qu'il apporte à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elles notent que c'est une grande première depuis l'accession du pays à l'indépendance qu'un fonctionnaire de l'État puisse bénéficier d'un paiement des pensions après sa mise à la retraite.

Les autres faits marquants relevés sont le retour du ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Felix Kabange Numbi (55%), et de son collègue de l'Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi (61%). Le retour de ces deux poids lourds de la majorité présidentielle (MP) sur la liste des dix meilleurs ministres du gouvernement est justifié par le secours apporté aux sinistrés des inondations pour Félix Kabange Numbi et aux intenses activités politiques pour Joseph Kokonyangi. Ils sont respectivement postés aux 6e et 8e rangs du sondage. Il faut noter que chacun d'eux s'est suffisamment illustré dans son secteur.

Les imperturbables...

Deuxième au sondage, le ministre des Affaires foncières, Lumeya Dhu Malegi, a gardé le cap et s'en est sorti la tête haute avec 67%. On lui reconnaît trois grandes actions dont deux à caractère social et une à caractère financier. Sur le plan social, les sondés retiennent la mesure interdisant l'octroi des terrains à des particuliers pour servir de cimetières, étant donné que ces derniers se livrent à des activités très lucratives en vendant à des prix exorbitants les caveaux. Autre fait justifiant son positionnement, l'octroi d'une prime aux agents et cadres de son secteur dans le but de créer un climat social apaisé. Sa campagne de sensibilisation des assujettis aux droits, taxes et redevances afin de renflouer le Trésor public a également marqué positivement les esprits.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Leonard She Okitundu, est resté imperturbable à la suite de son offensive diplomatique menée au Vatican où il a plaidé la cause du gouvernement congolais. Il bénéficie de la confiance d'un peu plus de 65% des sondés et maintient sa stabilité à la troisième place. Ils estiment qu'il a mis les bouchées doubles en obtenant le rappel du consul du Vatican en RDC au Saint-Siège et la réponse coup sur coup du gouvernement congolais à ce que l'on considère comme l'ingérence à répétition de la Belgique dans la politique interne de la RDC.

De même, le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, reste droit dans ses bottes. La maîtrise de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et la résolution rapide des conflits qui émaillaient quelques assemblées provinciales, notamment celle du Sankuru, sont parmi les raisons qui lui ont valu 63% d'opinions favorables. Il est à la quatrième marche du podium.

Des actions marquantes

Pour sa part, le vice-Premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, José Makila, continue de séduire les Congolais qui l'ont classé en cinquième position avec 62% d'opinions favorables. Connu pour son franc parler, l'ancien gouverneur de la province de Gemena s'est montré bon négociateur et a su préserver la paix sociale dans les structures sous tutelle, notamment à l'Ogefrem, à l'ex-Onatra, à la SNCC et la RVA. Pour les sondés, José Makila a mis fin aux conflits qui persistaient dans certaines entreprises entre les agents et les gestionnaires. Ses actions les plus marquantes sont, entre autres, son implication dans la modernisation des sous-secteurs du transport aérien et urbain.

La suite de la liste est composée de Joseph Kokonyangi de l'Urbanisme et habitat, classé sixième avec 61% d'opinions favorables, de Marie Ange Mushobekwa des Droits humains avec 58%, de Thomas Luhaka des Infrastructures, travaux publics et reconstruction avec 52% et de Oly Ilunga de la Santé publique crédité de 51%.