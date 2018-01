Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Une formation ouverte sur l'assurance qualité

Un atelier portant sur le thème « De l'auto-évaluation à la planification stratégique » a débuté, le 30 janvier au rectorat, afin d'apporter une réponse aux attentes de l'université Marien-Ngouabi.

Les participants au séminaire sur l'assurance qualité sont venus de l'université Marien-Ngouabi, des institutions d'enseignement supérieur et du ministère de tutelle. Selon le représentant de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et Institut francophone de la gouvernance universitaire, Kabirou Mohamadou, cette formation va leur permettre de disposer des atouts pour animer le processus qualité au sein de leurs établissements respectifs. Elle vise aussi à les préparer à réaliser une autoévaluation et un plan stratégique, à mettre en place et à faire fonctionner leur dispositif interne d'assurance qualité. Kabirou Mohamadou a présenté l'AUF et donné le rôle de l'enseignement supérieur. Pour lui, l'agence regroupe environ huit cent cinquante institutions membres dont plus de trois cent cinquante en Afrique.

L'AUF a dégagé des défis que les universités doivent relever dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques : la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance; employabilité et insertion professionnelle des diplômés et renforcement du rôle économique, social et culturel de l'université. « Ces trois défis se déclinent en neuf axes dans la nouvelle stratégie quadriennale 2017-2021 adoptée au cours de la 17e assemblée générale de l'AUF tenue à Marrakech, au Maroc, en 2017. Ce nouveau programme accorde une place de choix aux questions de gouvernance universitaire pour lesquelles l'institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire est le levier opérationnel dont dispose l'AUF », a indiqué Kabirou Mohamadou.

L'enseignement supérieur, a-t-il rappelé, joue le rôle de moteur du développement économique et social. Il admet la gouvernance universitaire qui recouvre plusieurs notions : l'assurance qualité, l'autoévaluation, l'évaluation externe, la planification stratégique et bien d'autres.

Le recteur de l'université Marien-Ngouabi, Jean Rosaire Ibara, a, dans son allocution d'ouverture, évoqué l'intérêt de cet atelier de formation. D'après lui, la formation participe au renforcement des capacités des universitaires. Elle apporte des connaissances fondamentales sur l'assurance qualité, la planification stratégique ainsi que les outils de la méthodologie à la hauteur de l'objectif pour l'enseignement supérieur. Elle peut être considérée comme l'activité de lancement du plan d'action de l'année en cours.