Afrique: CHAN 2018 - Le Nigéria n'a qu'un seul but, se retrouver en finale

Le Soudan qui a damé le pion à la Zambie 1 but à 0, va croiser le fer ce mercredi en demi-finale du… Plus »

La rencontre sera très difficile. Les Soudanais ne vont pas être faciles. Ils vont se donner à fond pour se qualifier. Une fois en demi-finale, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Il faut prendre le match au sérieux et éviter les erreurs commises lors du précédent match face à l'Angola ».

De son côté Ikechukwu Ezenwa, capitaine du Nigéria, se dit prêt pour cette demi-finale du CHAN 2018. « Je suis préparé pour cette rencontre. C'est une demi-finale et il ne faut pas la rater. Comme face à l'Angola, je veux m'illustrer et contribuer à la qualification de mon équipe en finale.

On a oublié ce quart de finale et on ne pense désormais qu'à cette rencontre. Nous avons certains joueurs qui vont faire l'impasse sur ce match pour cause de blessures et de suspensions. Mais nous allons trouver les solutions nécessaires pour combler les absences », a déclaré l'entraîneur Salisu Yussuf.

« Nous avons réussi une qualification dans la douleur face à l'équipe de l'Angola. On était mené au score jusqu'aux ultimes secondes avant de se qualifier. Maintenant, on est en demi-finale, il va falloir penser à se qualifier en finale.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.