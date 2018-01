Congo-Brazzaville: Littérature - « Le poète des folies sans folie », d'André Mbouala

Au-delà des thématiques classiques, le poète aborde notamment l'amour, la nature, la fuite du temps, la mort, l'amitié, la solidarité et la nostalgie de la terre natale. « Gamboma de Gamboma, croyant nous oublier pour caractère austère, si pardon, pardonne-nous donc, O terre ancestrale. Gamboma retrouve Gamboma, Gamboma souviens-toi encore d'autrefois, beau et plein d'exemples, des tournois de football organisés... », page 21

André Mbouala s'interroge, dans ses poèmes, sur des phénomènes naturels, socio-politiques que connaît l'humanité. Le poème « Aller sans aller », à la page 9, en est un exemple, lorsqu'il dit « Mais où aller ? quand les bourgades ne sont plus bourgades, quand les villes ne sont plus villes, quand le monde n'est plus monde (... ) quand la plante plantée pousse sans vie, la pensée interroge pensée. Quand la terre de ma terre, terre d'Afrique, amis arrivent terre emportée calamité ».

