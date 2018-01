Niger: Trafic de bébés - Début du procès en cassation de l'opposant Hama Amadou

Des enfants qui, selon ce diplomate, seraient ceux du couple Amadou. Une accusation que les enquêteurs nigérians n'ont pas pu vérifier pour l'heure, et pour cause, Hadiza Amadou n'était pas à son domicile ce jour-là.

En mars dernier, Hama Amadou et son épouse avaient été condamnés à un an de prison ferme, reconnus coupables de supposition d'enfant, un délit qui consiste à attribuer la maternité d'un nouveau-né à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Une peine que l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas purgée, car il est toujours en exil en France.

Me Souley Oumarou ne décolère pas. Pour lui, les droits de la défense n'ont pas été respectés dans ce dossier. Hama Amadou n'a jamais été présenté à un juge et lui n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier pour ce procès en cassation.

