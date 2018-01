Tunisie: Emmanuel Macron en Tunisie pour soutenir la démocratie

Le président français, Emmanuel Macron, effectue une visite d'Etat mercredi et jeudi en Tunisie, à… Plus »

Quant à la lutte contre les jihadistes en Tunisie en 2017, les unités de la garde et de la sûreté nationale ont réussi à démanteler 188 cellules terroristes, 124 cellules d'influences, notamment dans des mosquées et 47 cellules d'embrigadement qui envoient les jeunes Tunisiens vers les zones de conflits.

La lutte contre le chômage, le soutien aux entreprises et l'allégement de la dette tunisienne feront l'objet d'annonces. Plusieurs patrons seront du voyage comme celui d'Orange, Stéphane Richard, et de Free, Xavier Niel.

