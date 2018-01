Ile Maurice: CWA - Rs 8,7 milliards pour améliorer la distribution d'eau

Augmenter le volume d'eau distribuée à la population tout en diminuant les pertes occasionnées par des fuites et des coupures.

C'est l'objectif de la Central Water Authority (CWA) en ce début d'année. Plusieurs projets ont été achevés, d'autres sont en cours ou encore en phase de préparation. La CWA a pas moins de 71 projets à réaliser, qui coûteront un total de Rs 8,7 milliards. Des travaux qui s'échelonneront sur 440 km et qui devraient prendre fin en 2019.

Trente-cinq projets sont déjà en cours. Ils concernent le remplacement des tuyaux de la distribution d'eau sur 228 km. Parmi les endroits concernés, on retrouve Lallmatie, Bon-Accueil et PontBlanc. Ce projet de au coût 18 km prend fin en juillet.

À Rivière-du-Rempart, des tuyaux sur une longueur de 15 km seront remplacés. Les travaux devraient prendre fin en décembre. D'autres ré-parations sont aussi en cours à Candos, Roches-Noires, Plaine-des-Roches et Moka.

Cette année des travaux ont débuté à Laventure. Au total, 825 foyers seront touchés. Les tuyaux de la CWA seront renouvelés sur une longueur de 9,2 kilomètres. Coût du projet qui devrait prendre fin en novembre 2018: Rs 95 millions.

Une autre région concernée est Plaine-Magnien. Près de 5,7 kilomètres de tuyaux seront remplacés sur la route principale. Le budget estimé : Rs 88 millions.

À la CWA, on explique qu'une amélioration de la distribution d'eau est attendue, principalement à cité Balance, Mamou Road, cité Mon-Desert, Camp-Carol et Kenya. Il ne devrait plus y avoir d'interruption. Le chantier devra être fermé en mars 2019. Rose-Hill est également concerné par le remplacement des tuyaux (voir hors-texte). Selon Yousouf Ismaël, directeur général de la CWA, «les fuites dans ces régions représentent un énorme manque à gagner pour l'organisme. Il est donc primordial d'y remplacer les tuyaux».

Notre interlocuteur explique que ces travaux permettront de réduire la quantité d'«unaccounted water». À la CWA, on affirme aussi que d'autres projets sont en phase d'élaboration. Ils sont au nombre de 22 et devraient coûter environ Rs 3,7 milliards. Ils consistent principalement à construire des service reservoirs en acier et à réhabiliter ceux qui existent déjà et de construire d'autres stations d'épuration. Quant aux projets achevés, ils sont au nombre de 14.

Ils consistaient à remplacer 120 km du réseau de tuyauterie et à améliorer d'autres infrastructures liées à la distribution d'eau pour la population. Le coût s'élève à Rs 1,7 milliard. On y retrouve, entre autres, la restauration de la station de traitement de Pailles, au coût de Rs 631 millions, et le remplacement du tuyau principal à Solférino, au coût de Rs 180,6 millions.

Rose-Hill : de l'eau 24h/24 en décembre

Un peu de patience pour quelque 4 700 foyers de Rose-Hill. La fourniture d'eau devrait, passer en mode 24h/24 en décembre, grâce au remplacement des travaux qui a débuté cette année et qui se fera sur une longueur de 30 kilomètres. Au coût estimé de Rs 350 millions, les travaux devraient s'achever en juin 2019. Le nouveau réseau sera connecté au Bagatelle Dam. La CWA s'attend que la distribution d'eau se fasse 24 heures sur 24 dès que la station de traitement de Bagatelle sera opérationnelle. Soit en décembre.