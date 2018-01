Congo-Kinshasa: Journée Mondiale de la Lèpre - PNEL déterminé à éradiquer ce fléau

En marge de la 65ème Journée Mondiale de la Lèpre célébrée chaque dernier dimanche du mois de Janvier, en RD Congo, sous la barbe du Programme National de l'Elimination de la Lèpre-PNEL-, une matinée scientifique était organisée le samedi 27 Janvier dernier.

Ce, autour du thème : " Un dépistage et un traitement précoces des malades pour stopper la transmission de la Lèpre en RDC". Il a été question d'exécuter des activités tout en sensibilisant le personnel médical et la communauté nationale sur la lèpre. D'après la statistique 2016 de l'OMS, la République Démocratique du Congo est classée premier pays africain ayant un taux élevé des lépreux. D'où, le PNEL est déterminé à éradiquer ce fléau. C'est ainsi que ladite Journée avait pour sous-thème: " Recherchons les cas de Lèpre partout où ils se trouvent".

Durant cette messe scientifique, les experts en santé ont échangé avec un auditoire hétérogène sur ladite maladie. Causée par le Bacille de Hansen, la lèpre est une maladie ayant des symptômes des tâches cutanées claires, la perte ou diminution de la sensibilité au niveau de la tâche. Aussi par des faiblesses des mains, pieds et paupières, a expliqué le Président du PNEL ; le Docteur Forent Ngodu. Tout au long de son adresse, le mode de transmission a été évoqué. Toute personne est exposée à cette maladie car les microbes se transmettent au moyen de l'air, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le Docteur Forent Ngodua a présenté le PNEL qui, donc fait partie de 52 programmes du Ministère de la Santé, et a toujours besoin des partenaires.

Vivre en République Démocratique du Congo sans lèpre, c'est-à-dire zéro lèpre, zéro cas d'incapacité due à la lèpre, zéro stigmatisation, telle est la vision du Ministère de Santé, a révélé le représentant du Secrétaire Général, le Docteur Mavard Pwengeni. Considérée depuis lors comme une maladie honteuse à cause des graves mutilations qu'elle provoque mais elle est devenue à ce jour comme toute autre maladie, a-t-il indiqué. Cependant, la lèpre n'est guère une fatalité non plus une malédiction, a déclaré le Docteur Mavard Pwengeni. A cet effet, le représentant du Secrétaire Général a encouragé le corps médical pour le travail abattu et a exhorté les familles ayant des patients dans leur domicile de les amener dans des différents centres de santé, conclut-il.

Dans la même optique, sous l'égide du Président de l'Union des Journalistes et Communicateurs en Communication en Santé, UJCSA en sigle, Michel Kiapa, un point de presse a été tenu le jeudi 25 janvier dernier. Ici, il était question d'éclairer et échanger avec les professionnels des médias sur la maladie de la lèpre. Ainsi, le président du PNEL, le Docteur Forent Ngodu avait cependant apporté la lumière, suivi d'un jeu des questions et réponses.

Il vaut mieux d'indiquer que la RDC est le 4è pas au monde après l'Inde, le Brésil et le Népal, a être atteint de cette maladie et 1erpays en Afrique, d'après les statiques 2016 de l'Organisation Mondiale de la Santé.