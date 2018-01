Toujours au service de ses pairs, Me Patrick Pindu-di-Lusanga, Coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO) a procédé hier, mardi 30 janvier, à la présentation du Projet d'appui à l'accès à la justice des personnes vivant avec handicap.

Devant les membres de la FENAPHACO, Me Pindu a souligné que ce projet appuyé matériellement et financement, respectivement par OSISA et NED, consiste à faciliter l'accès à la justice des personnes vivant avec handicap indigentes qui se trouvent dans une situation d'arrestation et détention prolongée et/ou parfois injustifiée à cause de l'ignorance de leurs droits, d'abus de pouvoir, de négligence des magistrats (juges), de manque de moyens financiers et de discrimination dont elles sont victimes.

Et d'ajouter que ledit projet essaie d'apporter un soutien juridique et judiciaire aux PVH afin de contribuer à l'amélioration de leur accès aux cours et tribunaux et parquet. Pour ce faire, 6 provinces (Kinshasa, Kongo Central, Kikwit, Kasaï central, Kasaï oriental) sont les cibles de ce projet afin d'évaluer les conditions de détention avec un collectif des avocats pour suivre les dossiers en vue de contrôler le respect des procédures jusqu'à la fixation des dossiers devant les cours et tribunaux pour le jugement.

Il convient de marteler que ce projet permet de remédier aux maux dont souffre la justice pénale congolaise et le système pénitentiaire congolais et, de réduire les injustices et les violations de droits de l'homme à l'égard des personnes vivant avec handicap et la surpopulation des prisons.

En effet, ce projet rentre dans la stratégie de OSISA et NED de contribuer à l'accès à la justice pour ceux qui en ont plus besoin, notamment les groupes marginalisés et vulnérables.

"La particularité de ce projet est qu'au début on travaillait dans des conditions très difficiles ; mais avec l'appui des ONGs internationales (OSISA et NED), nous avons bénéficié des ordinateurs et les équipements des bureaux. En plus, nous avons ajouté deux avocats pour ce programme. Ce qui fait trois avocats pour le travail de ce projet", a signalé Me Pindu Patrick.

Pour M. Jean- Etienne Makila, Directeur Administratif de la FENAPHACO : "nous exprimons notre joie et remercions nos partenaires OSISA et NED de nous ajouter ce que nous manquions pour faire avancer notre administration. Et nous leur promettons de faire bon usage des matériels qu'ils nous ont offerts".

Contexte

Dans ses rapports de monitoring et d'enquête sur les conditions de détention des personnes vivant avec handicap dans les cachots de Kinshasa, à la prison centrale de Makala, à la prison de Gemena, de Budjala, de Mbuji-Mayi et de Kananga, publiés en 2015 et 2016, la FENAPHACO relève que sur l'ensemble des détenus, il y a au moins 63 personnes vivant avec handicap et 213 dans les cachots de Kinshasa, au moins 25%, 82 dans les prisons de Gemena et Budjala, 35 dans la prison de Mbuji-Mayi et 23 à la prison de Kananga.

Franchement, ces rapports ont démontré bel et bien qu'il existe un dysfonctionnement de la justice en ce qui concerne particulièrement les PVH du fait que ces personnes attendent plus longtemps dans les prisons et cachots avant d'être présentées devant leurs juges naturels de la détention. Et d'autres sont maintenues en détention à cause du fait que leurs dossiers judiciaires sont irrégulièrement constitués. Aussi, la FENAPHACO approuve qu'il y a une recrudescence de cas d'arrestation et détention illégale de plusieurs PVH ces derniers temps, à cause de la crise politique qui sévit en RDC.

Et ces mêmes personnes vivant avec handicap subissent trop de violences et sont soumises à un régime carcéral rigoureux à cause de la non-application de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes vivant avec handicap. Cela, également, en violation de la Constitution dans ses articles 17, 18 et 49. L'une des conséquences les plus dramatiques du dysfonctionnement de la justice congolaise face aux PVH est le maintien en détention préventive prolongée de personnes vivant avec handicap qui attendent pendant des mois voire des années avant d'être traduites devant un tribunal et d'être jugées.

Objectifs

Parmi les objectifs spécifiques, la FENAPHACO tient à identifier les PVH arrêtées ou détenues dans les 6 provinces visées ; constituer les dossiers et suivre la procédure devant les juridictions ; sensibiliser les PVH détenues et arrêtées sur leurs droits fondamentaux ; faire pression sur les organes de la justice afin de combattre les abus commis par les magistrats et les OPJ dans les arrestations et détentions préventives irrégulières, arbitraires et illégales.

Attente du Projet

Les résultats attendus dans le cadre de ce projet sont nombreux. Notamment, la réduction des comportements abusifs des magistrats liés aux arrestations et détentions afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la justice ; les PVH arrêtées ou détenues illégalement, arbitrairement sont identifiées et leurs dossiers judiciaires sont constitués.