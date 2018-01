Président national de la Ligue de Jeunes au sein de l'APKA (Alliance Politique des Kasavubistes), un Parti politique membre du Rassemblement de l'Opposition/aile Kasa-Vubu, M. Néhémie Lumbuku est en mission de prospection dans le Kongo Central profond où il doit également sensibiliser les jeunes en vue de les amener à adhérer à son mouvement politique.

De Matadi où les fins limiers de La Prospérité l'ont croisé, il devait se rendre successivement dans le Territoire de Seke-Banza, Boma, Muanda, Tshela, Lukula et puis, au mois de mars, au mausolée du Feu président Kasa-Vubu à Singini, peu avant de fouler le sol de Nkamba dans les Cataractes au mois d'avril, où il doit participer à l'inauguration du musée du Patriarche Simon Kimbangu.

L'APKA est un Parti politique national qui a pour but de continuer la lutte courageuse et héroïque menée par les pionniers de l'indépendance dans la libération de l'homme congolais de toutes les vicissitudes d'esclavage et de domination ; de rassembler les congolais autour des valeurs de la justice distributive, de la bonne gouvernance, de la démocratie et du respect de droits des peuples pour bâtir un Congo nouveau ; mais aussi, de promouvoir la démocratie et le fédéralisme.

L'idéologie ou la doctrine de l'APKA est fondée politiquement sur la démocratie-fédéraliste et économiquement sur l'économie sociale du marché, c'est-à-dire, une doctrine fondée sur le nationalisme qui vise l'engagement ferme de servir la communauté, tout en privilégiant l'intérêt général, l'unité dans la diversité et le respect du patrimoine collectif par rapport aux intérêts des groupes, des classes ou des individus conformément aux principes démocratiques.

«Nous voulons inculquer à la jeunesse cette culture qu'avait Son Excellence feu le président Kasa-Vubu... Dans sa gestion de 1960 à 1965, il privilégiait plus l'intérêt général ; il focalisait son effort sur le bien-être social où chacun devait vivre avec son salaire... La devise de l'APKA c'est le nationalisme, la justice et le travail. On ne peut pas parler du bien-être de la population si les dirigeants n'ont pas ce sens de nationalisme et si dans un pays la justice ne marche pas... », fait remarquer Néhémie Lumbuku.

Optimiste, ce dernier croit fermement à la vision prônée par son Parti au discours convainquant. Toutefois, des grands défis restent à relever tant au niveau national que provincial. Du fait qu'au sein de l'APKA l'on entend changer la vision, la conception des choses, la jeunesse est donc invitée à y adhérer et à y militer, l'objectif de ce mouvement politique étant la conquête du pouvoir.

La République démocratique du Congo vient de ratifier, le 24 décembre 2017, la Charte africaine de la Jeunesse. Dans son article 11, il est stipulé que les jeunes se doivent de se retrouver dans les cercles de prise de décisions. Or, pour s'y retrouver, estime le président national de la ligue des jeunes de l'APKA, la seule possibilité leur offerte est de se ranger derrière un Parti politique dont la vision et le projet de société sont clairs et limpides.

Néhémie Lumbuku est un militant de longue date issu de la Société civile. Initiateur de l'Ong « Amour sans frontières », il a œuvré comme président type leader chargé de Justice et Droits humains au sein de la Société civile/Forces vives dans le Territoire de Seke-Banza au Bas-Fleuve. Devenu président de la dynamique des jeunes de la Société civile du Kongo Central, il a représenté à maintes reprises la jeunesse de la Société civile de la province aux différents forums tenus à Kinshasa.

Avec ces nouvelles tâches de se voir confier la direction de la Ligue nationale des jeunes au sein de l'APKA, le Directoire national de ce Parti, composé de MM. Pierre Baseya Ndombe (Président national), Pierrol Yoka Kweyandjale (Vice-président national), Dock Ndualu M'Vunzi (Directeur du Bureau politique) et l'Ir Thomas Kiala Ndolumingu (Secrétaire général), a vu juste.

Sauf changement de programme, la prochaine étape de la mission de prospection du Coordonnateur national de la Ligue des jeunes de l'Alliance Politique des Kasavubistes le conduira dans la Province Orientale avant d'aller conquérir le reste des provinces du pays.