Congo-Kinshasa: Ecole Biblique Emmaüs - Kimpese vient d'abriter trois journées d'intenses activités

Cadres et collaborateurs de l'Ecole Biblique Emmaüs de la Coordination provinciale du Kongo Central se sont retrouvés du 26 au 28 janvier 2018 à Kimpese pour un séminaire de renforcement des capacités et d'évangélisation et pour une retraite sous la direction du Directeur Général de cette Institution, M. Marcbill qu'accompagnait le missionnaire en charge de la RD. Congo, M. Herbert ainsi que de l'invité de l'Ecole, M. Lucas, tous venus de l'Allemagne.

De très beaux moments passés ensemble dans la salle polyvalente du Centre d'évangélisation de coopération (CECO) entre frères et sœurs en Christ débarqués de Boma, Muanda, Kakongo, Tshela, Inga dans le Bas-Fleuve, Kimpese, Lukala, Lufu-Toto, Kwilu-Ngongo, Luozi dans les Cataractes, Kisantu dans la Lukaya et Matadi. Dans ses exposés, le Frère Herbert a amené les séminaristes dans la maison du Père (l'Eternel Dieu) afin qu'ils arrivent à la connaissance parfaite et à la communion fraternelle entre le Père (l'Eternel Dieu) et son Fils unique (le Seigneur Jésus-Christ), enseignements tirés de Jean 17 : 3 ; Jean 4 : 20 et Esther 4 : 14-25.

Parlant des manifestations des œuvres de Dieu selon Jean 20 : 30-31, M. Lucas qui fêtait son anniversaire de naissance, a conduit les participants à reconnaitre le Seigneur Jésus-Christ, à l'adorer et à croire en lui. Pour sa part, M. Marcbill a entretenu ses collaborateurs sur deux principaux thèmes à savoir : « Le Christ glorifié au ciel et ses églises sur terre » (Apocalypse 1 - 3) et « Expiation : Christ est mort pour Dieu » (Romains 3 : 21-26).

Comme pour conclure le premier thème, il a rappelé le contexte dans lequel l'église a vécu avant de déclarer que Dieu juge le mal dans l'église et n'intervient pas dans les turbulences politiques.

Raison pour laquelle dans ses explications, il a scindé en deux grandes étapes les mystères de sept chandeliers (identification du Christ glorifié au ciel dans ses églises sur terre) et de sept étoiles (la seigneurie ou le règne de Christ glorifié sur ses églises). D'où il faut connaitre la Parole de Dieu et la communiquer. Dans le volet retraite, il a été noté diverses questions d'intercessions et des exhortations dont les principales ont eu pour thèmes : Soyons les solutions de la nation (2 Rois 6 : 1-7) ; quelle est la mission pour le Seigneur (Actes des Apôtres 16 : 17-21) ; balance comportementale.

Comme autres points saillants, il y a à signaler la remise symbolique de diplôme de l'Ecole Biblique Emmaüs à 5 étudiants pasteurs de l'Ecole Biblique du CECO et membres du noyau Emmaüs de Kimpese ; la remise d'un cadeau, une œuvre d'art, au Directeur Général qui est venu pour la toute première fois en Rd Congo et a fait l'honneur à la coordination provinciale du Kongo Central en la visitant première ; mais aussi, des mots d'ouverture, de remerciements et de clôture ont été entendus et présentés par le coordonnateur provincial, le pasteur Ngeyitala Augustin, M. Herbert, M. Lucas et le Directeur Général Marcbill ainsi que des témoignages.

Faits encourageants, dans ses déclarations, le Directeur Général Marcbill, a annoncé aux participants que la Rd Congo était le plus grand pays de l'Ecole Biblique Emmaüs. Elle a le cœur ouvert pour la Parole de Dieu et que répandre la Parole de Dieu est une question de vocation avant de recommander à chacun l'amour de Dieu et d'avoir le cœur du berger.