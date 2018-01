Congo-Kinshasa: Après la sortie médiatique du Chef de l'Etat - Kisangani - Constant Saïdi monte au créneau

Car, c'est de la réciprocité d'un Etat à un autre faisant preuve que la République Démocratique du Congo est un Etat souverain. De ce fait, le speech de Joseph Kabila face aux professionnels des médias, n'a été que basé sur la vérité, explique Constant Saïdi. Par ailleurs, la RD Congo est pacifiée presque dans toute sa totalité et son développement est jusqu'à ce jour en cours, selon lui. Preuves ? Il cite les réhabilitations des routes, la création d'emplois, etc. Constant Saïdi exhorte tout le peuple congolais à faire montre encore de confiance à l'endroit du Président de la République sur la tenue des élections. Jusqu'à sa mort, cet homme de Dieu atteste qu'il restera patriote. Ainsi, dans sa casquette d'homme de Dieu, Constant Saïdi prie le bon Dieu que la RDC demeure un pays béni er prospère.

Après des manifestations organisées par le Comité Laïcs de Coordination-CLC- sur fond de réclamation de l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, cet analyste politique estime que ledit Accord est mis en œuvre et n'est pas supérieur à la Constitution. A la question de mettre le doigt sur la volonté politique du Chef de l'Etat d'organiser les élections, sur le plan financier et surtout l'insécurité à l'Est du pays, cet homme de Dieu estime que le Président a été, dans ses réponses, clair. Au sujet de la décision du Gouvernement sur la fermeture de la Maison Schengen, Constant Saïdi rassure que c'est une décision responsable.

