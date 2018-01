Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Un identifiant permanent et une carte multi-service pour chaque étudiant

Ce sont des étudiants naturellement heureux après l'énumération d'autant de possibilités qui ont traduit leur reconnaissance au ministère par des cris de joie et des chants.

Un identifiant permanent(Ip) ainsi qu'une carte d'étudiant multiservice (Cems), voilà les 2 innovations que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met à la disposition de tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Dans la perspective de la mise en oeuvre de cette initiative, la ministre de tutelle, Ramata Ly-Bakayoko, a présidé, hier, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la cérémonie de lancement de l'opération de l'identification des étudiants. Une démarche qui, selon le ministère, permettra l'attribution d'un identifiant unique à chaque étudiant de Côte d'Ivoire, dès cette année universitaire (2017-

2018), ainsi qu'une carte estudiantine dotée des dernières technologies de sécurité et offrant des possibilités d'interactions bancaires. «L'identifiant consiste à l'attribution à chaque étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur d'un code, en vue de gérer son cursus», a expliqué Ramata Ly-Bakoyoko.

Elle n'a pas caché sa joie de voir l'aboutissement de ce projet qui, selon elle, apportera plus de clarté dans la gestion des effectifs d'étudiants, l'établissement de statistiques et qui favorisera la mise en place d'une meilleure planification. Il s'agit d'un code immuable et personnalisé qui constituera l'unique canal d'interaction entre l'étudiant et l'univers de l'enseignement supérieur. Faisant allusion aux difficultés de gestion des effectifs qui préexistaient avant la survenue de l'identifiant unique, Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, a déclaré que «l'identifiant permanent mettra fin à un désordre ordonné depuis des années», une boutade d'une belle inspiration qui a déclenché des applaudissements nourris.

Quant à la carte d'étudiant multiservice, l'architecte du projet, le Dr Abdou Maïga, directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué qu'elle servira, entre autres, grâce à sa puce intégrée, d'outil monétique «permettant de recevoir des fonds, de servir d'instrument de paiement en ligne et physique et d'opérer des transactions 'Visa'».

Ce sont des étudiants naturellement heureux après l'énumération d'autant de possibilités qui ont traduit leur reconnaissance au ministère par des cris de joie et des chants. Assi Fulgence, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), a salué cette initiative «qui fait entrer l'étudiant dans l'ère de la modernité», s'est-il réjoui. Il a invité ses condisciples à une adhésion massive au projet.