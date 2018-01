Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Le révérend Dahouet créé un parti politique pour la moralisation de la société

Cette nouvelle formation politique s'est fixé plusieurs objectifs

Le Parti libéral et démocratique africain pour la moralisation et l'assainissement de la société et de la politique pour un développement économique durable ensemble dans la paix (Pldmas-Devedep) est le dernier-né des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il a été officiellement présenté, jeudi, au cours d'une conférence, par son président, le révérend Honoré Jean Dahouet.

Cette nouvelle formation politique s'est fixé plusieurs objectifs : la réconciliation et la recherche de la cohésion nationale; le rétablissement et le renforcement de l'état de droit; la bonne gouvernance ; l'accélération du développement économique et social...