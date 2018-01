Cote d'Ivoire: Génies en herbe 2018 - Le lycée moderne de Boundiali, l'étoile du nord !

Sur les 12 établissements retenus, le lycée moderne de Boundiali a obtenu le fameux sésame permettant de participer aux émissions télévisées. Grâce à une note de 56,5 sur 100, il a notamment devancé le lycée catholique Saint Charles Lwanga de Ferkessedougou (2e) et le lycée Dominique Ouattara de Korhogo (3e), qui avait représenté la région en 2016 et en 2017. Lot de consolation pour ce dernier, c'est l'un de ses élèves, Garba Nazirou, qui a obtenu la meilleure note individuelle avec 68 points. Belle performance car 84 élèves ont participé à ce concours ayant eu lieu au Centre Culturel Womiengnon de Korhogo.

Ainsi, après l'étape du Grand-ouest, débutée à San Pedro, le 10 janvier, avec les escales de Daloa et Man, la caravane Génies en herbe s'est arrêtée à Korhogo, capitale de la région du Poro et métropole du Grand-nord, le temps d'un weekend, afin de déterminer quel lycée représentera la zone nord lors des manches télévisées du célèbre programme culturel, diffusé sur la Rti 1.

