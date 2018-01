Cote d'Ivoire: Bafing - Le président du conseil régional fait d'importants dons à des collèges

En outre, pour leur fonctionnement, les comités de gestion (Coges) des nouveaux collèges de Booko et de Koonan ont été appuyés chacun à hauteur d'un million de FCA. Ainsi que deux ordinateurs complets et plusieurs cartons de papiers rames, offerts aux administrations desdits établissements secondaires au grand bonheur de leurs dirigeants. « Nous ne pouvons que dire merci au président Diomandé Lassina pour ce geste si fort», ont déclaré Diomandé Noufo et Maniga Bakary, présidents des Coges bénéficiaires. Quand Ettien Kpangni, principal du collège moderne de Booko, affirmait : « nous disons grand merci au conseil régional pour tous ces dons ».

Les douze meilleurs élèves dont deux filles ont reçu des prix d'excellence. « Je suis très contente de recevoir ce prix. J'ai eu 15,02 et je vais faire plus au deuxième trimestre », a promis Soumahoro Sita Rama, major des filles du collège de Booko. 307 écoliers pour leur part, ont reçu des présents; le tout d'une valeur de près de 2 millions de FCFA.

« Notre rêve de voir un collège à Booko, est aujourd'hui une réalité. Nous remercions le Chef de l'Etat et le gouvernement qui à travers le projet C2d, ont permis la construction de ce collège », s'est réjoui le parrain. « Le président du Conseil régional a construit 2 salles de classe plus bureau de façon provisoire pour l'ouverture du collège. Cette action est à saluer », a affirmé Drai Sarapai Lazare, Secrétaire Général 1 de la Direction régionale de l'Education Nationale, rassurant que le projet initial du C2d, sera mené jusqu'à son terme. A la doléance du besoin de 2 autres salles de classe pour la prochaine rentrée scolaire, Diomandé Lassina a répondu favorablement.

Le Collège Moderne de Booko qui a ouvert ses portes cette année scolaire 2017-2018, a fait sa rentrée académique, le samedi 27 janvier 2018 dans la cour du dit établissement. Parrainée par le président du Conseil régional du Bafing par ailleurs, député de la circonscription électorale de Booko ; Borotou ; Niokosso et Mahandougou, Diomandé Lassina, a été l'occasion pour lui, de primer les meilleurs élèves de ce collège, de combler les tout-petits écoliers, d'apporter un soutien financier à des Coges et d'offrir des équipements à deux collèges de proximité.

