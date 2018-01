Tunisie: Le président français en visite mercredi et jeudi au pays

Les échanges entre la France et la Tunisie ont enregistré une progression de 6% en moyenne entre 2005 et 2010, mais ils ont connu un état de récession depuis 2011 avec une moyenne annuelle de croissance de 1%, en plus de la baisse du rythme de touristes français vers la Tunisie à partir de la même année.

La France est aussi le premier bailleur et le premier client de la Tunisie en assurant 15% des besoins du marché tunisien et en recevant 32% des exportations de la Tunisie en 2016. Sur cette base, la balance commerciale tunisienne a enregistré un excédent avec la France de 930 millions d'euros, soit 2,3 milliards de dinars.

La France est le premier partenaire de la Tunisie, a souligné le ministère tunisien des Affaires étrangères, précisant que la France est le premier pays investisseur en Tunisie et accueille la plus importante communauté tunisienne à l'extérieur, estimée à 730.000 personnes, contre 30.000 Français vivant en Tunisie.

Les relations entre la Tunisie et la France revêtent un "cachet stratégique" dans les domaines politique, économique et culturel, qualifié par plusieurs observateurs de dépendance depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956.

Le chef de l'Etat français, qui effectue ainsi sa première visite en Tunisie depuis son accession à la présidence de République, sera accompagné de plusieurs personnalités, des ministres, des parlementaires, des directeurs d'agences, des universitaires et des hommes d'affaires, a précisé la même source, ajoutant que M. Macron délivrera, à cette occasion, un message de soutien au processus de transition économique et démocratique que vit la Tunisie.

