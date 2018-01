Rwanda: Les élections parlementaires prévues en septembre 2018

Sur les 80 membres de la chambre basse du parlement, 53 sont issus des partis politiques, 24 représentent les femmes et viennent du Conseil national des femmes, deux sont des représentants des jeunes, et le dernier représente les personnes vivant avec un handicap, précise le communiqué.

"Le nombre de volontaires doit augmenter et, à cause de cela, nous prévoyons de débuter les programmes de formation qui leur sont dédiés suffisamment tôt", aurait dit M. Munyaneza.

Kigali, Rwanda — La Commission électorale nationale du Rwanda (NEC) a proposé que les élections parlementaires se tiennent au plus tard le 4 septembre 2018, et rappelé que le calendrier électoral doit être approuvé par le gouvernement, rapporte ce mardi, la presse locale à Kigali.

