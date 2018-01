Congo-Kinshasa: Appel à la restitution aux familles des corps des victimes des marches du 21 janvier

Les marches ont été initiées par le Clc pour revendiquer l'application effective et complète de l'Accord de la Saint Sylvestre, préalable, selon lui, à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées.

D'après les deux organisations, six personnes ont été tuées et 41 paroisses ayant pris part à ces marches ont, pour la plupart, été profanées.

« Il y a eu des violations des droits de propriété et de liberté dans le seul but d'obtenir indûment des sommes d'argent », ont-ils affirmé.

La Vsv et le Fbcp ont affirmé avoir été des témoins oculaires des violations des humains perpétrées lors des marches du 21 janvier 2018. Pour les deux organisations, dans tous les cas recensés et sous examen, la violence a été toujours provoquée par les forces de l'ordre (parfois en tenue civile avec des armes) pour donner prétexte à l'interdiction des manifestations devant l'opinion.

Selon le secrétaire exécutif de la Vsv, Rostin Manketa, signataire de ce communiqué, les deux organisations se disent très préoccupées « de la politique de terreur mise en œuvre par certaines autorités congolaises, se traduisant par l'instrumentalisation à outrance des éléments de la Police nationale Congolaise (Pnc), des Forces armées (Fardc), des militaires de la Garde Républicaine (Gr) ainsi que des agents de sécurité pour réprimer brutalement, violemment et dans le sang des manifestants pacifiques et sans armes qui revendiquent légitimement leurs droits fondamentaux ».

Kinshasa, Rd Congo — La Voix des Sans Voix (Vsv) et la Fondation Bill Clinton pour la paix (Fbcp), deux Ong de défense des Droits de l'Homme ont invité les autorités de la République démocratique du Congo (Rdc) à restituer aux familles éprouvées les corps de leurs fils et filles tués par la répression des forces de l'ordre lors des marches organisées le 21 janvier 2018 par le Comité Laïc de Coordination de l'Eglise catholique (Clc), indique un communiqué de presse.

