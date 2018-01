Burundi: La Banque mondiale promet de dédommager les victimes de la peste de petits ruminants

Au Burundi, oppositions interne et en exil viennent d'enterrer la hache de guerre en officialisant une union… Plus »

Les symptômes les plus apparents de la peste des petits ruminants sont la toux, l'écoulement nasal, les lésions au niveau des commissures labiales, des museaux, des paupières et des parties interdigitales ; les poils piqués, les tremblements musculaires et des diarrhées nauséabondes auxquels les animaux malades ne survivent pas longtemps.

Des appels ont été également lancés à l'administration locale pour «fermer temporairement les marchés de moutons et de chèvres», à la population «de ne pas consommer la viande de ces animaux contaminés» et aux éleveurs de «pratiquer l'élevage en stabulation permanente ».

Le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), de son côté, promet une assistance « technique, matérielle et financière » pour aider dans la lutte contre la propagation de la peste de petits ruminants au Burundi, a dit M. Rurema.

