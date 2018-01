Afrique: Convergences de vue entre le Parlement européen et la Commission sur l'accord ACP-UE post-Cotonou

Bruxelles, Belgique — La commission du développement du parlement européen et la commission européenne sont d'accord sur le partenariat Acp-Ue post-Cotonou devant succéder à l'Accord de Cotonou, après 2020, terme prévu de l'accord signé pour 20 ans dans la capitale du Bénin entre les 79 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (Acp) et les 28 pays de l'Union européenne.

Au cours d'un débat au Parlement européen, les deux entités se sont prononcées pour un partenariat renouvelé entre pairs, "juridiquement contraignant et modernisé devant renforcer le dialogue politique, promouvoir des valeurs et des intérêts communs devant permettre de relever plus efficacement le défis du XXIème siècle". Cela dans le cadre d'un accord-parapluie et de trois accords régionaux, en capitalisant sur les acquis de l'actuel accord de Cotonou qui est le partenariat le plus large et le plus ancien du monde rassemblant plus de 1,5 milliard d'hommes.

Venu présenter au parlement européen les recommandations de la commission en vue de la dernière phase des négociations, le commissaire au Développement, Neven Mimica, a insisté sur la convergence de vues entre ce que propose la commission et les attentes formulées par le Parlement européen à cet égard.

M. Neven Mimica a estimé que les Objectifs du développement durable (Odd) doivent être au cœur du nouveau partenariat, avec pour objectifs communs, l'éradication de la pauvreté, la croissance, la sécurité, la mobilité et les migrants.