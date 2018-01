Sénégal: Construction et réhabilitation de trois complexes cinématographoques "avant fin 2018"

A ce sujet, Hugues Diaz, a appelé mécènes et privés à investir davantage dans la production cinématographique, estimant que l'avenir du cinéma sénégalais "dépend de l'engagement de tous, pour l'émergence de véritables scenarios adaptés aux coutumes et cultures sénégalaises".

Dans cette perspective, le directeur de la cinématographie a signalé que le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), dont le budget va passer de 1 à deux milliards de francs Cfa, devrait permettre aux bénéficiaires de s'inscrire dans une démarche plus pragmatique selon lui, en les amenant à réaliser leurs films dans "un délais de 2 ans" chacun.

Ce atelier de formation, organisé sous l'égide de la société de films "Darou Wahab", de concert avec différents centres culturels régionaux, a permis de renforcer la compétence de 22 jeunes de Saint-Louis, avec un objectif consistant à former à moyen et long terme 120 à 280 jeunes dans les différentes régions du Sénégal.

Saint-Louis — Le directeur de la cinématographie et de l'audiovisuel, Hugues Diaz, annonce la construction et la réhabilitation de trois complexes cinématographiques à Thiès, Kaolack et Saint-Louis, avant fin 2018.

