Tunisie: Sfax, Gabès et Djerba seront plus proches

Dans un entretien accordé au journal La Presse, Mohamed Kilani explique qu'il avait envisagé de réaliser ce projet depuis une dizaine d'années. Ce n'est qu'en 2013 que les choses sérieuses ont commencé.

On a procédé à l'élaboration de l'étude du projet puis on est passé aux procédures relatives aux agréments et autorisations de l'exploitation auprès du ministère du Transport et de l'Office de la Marine marchande et des Ports.

On avait projeté, lors de la phase d'étude, l'exploitation de deux autres fast-ferries d'une capacité unitaire de 99 passagers mais faute d'infrastructures, on a dû abandonner cette idée, témoigne-t-il.

Les deux fast-ferries qui seront mis en service cette semaine répondent aux normes internationales en termes de confort et de sécurité et ont été acquis en Chine pour un coût de 4,5MDT.

Des compétences tunisiennes ont permis l'installation d'un nouveau système utilisé par les Allemands, les Néerlandais et les Chinois, de quais flottants et de gares maritimes aux deux ports de Sfax et de Gabès en vue d'entamer au cours de cette semaine la mise en service des deux lignes maritimes, explique Mohamed Kilani.

Tout est fin prêt donc pour la mise en service des deux fast- ferries qui allieront confort et rapidité de déplacement. La durée du déplacement entre les deux lignes via ces deux nouveaux moyens de transport va se réduire comme une peau de chagrin.

Elle est estimée à 1h15mn entre Gabès et Djerba, et à 2h15 mn entre Sfax et Djerba. L'impact ne peut être que positif sur tous les plans.

Quant au prix des billets, le chef de ce projet, Mohamed Kilani, répond que la devise de son entreprise est la suivante : «Le confort de l'avion pour le prix du bus». C'est dire qu'en plus du confort, les prix seront bien raisonnables.