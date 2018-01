Tunisie: EST - Maintenir le cap !

Un déplacement difficile mais pas impossible face à un adversaire connu pour être difficile à manier à domicile.

Pour l'Espérance de Tunis, chaque point a son incidence sur le classement final. Lors de la journée précédente, les « Sang et Or » ont profité des résultats nuls de leurs concurrents directs, en l'occurrence l'ESS, le CSS et l'USM.

En se neutralisant lors de leur confrontation, les Etoilés et les Monastiriens ont rendu service au leader qui, lui, a remporté une victoire à domicile au détriment du CAB.

Une victoire précieuse qui a permis au leader de regagner du terrain par rapport à son dauphin sfaxien, mais aussi de prendre le large par rapport à l'ESS et l'USM.

Aligner une deuxième victoire d'affilée permettrait donc aux «Sang et Or» de maintenir le cap, d'autant que l'ESS et le CSS auront l'avantage d'évoluer aujourd'hui à domicile.

Ramener trois points de Gabès est dans les cordes pour les camarades de Haythem Jouini, malgré la difficulté de leur tâche. Car, quand on est leader du championnat et tenant du titre, il faut être performant en toute circonstance.

On ne change pas une équipe qui gagne...

Avec les départs de Sassi et Ben Youssef, ainsi que le forfait de Khénissi pour cause de blessure, le technicien « sang et or » n'a pas trop de choix. Il devra reconduire le même onze de départ. Il est probable aussi qu'il lance en cours de jeu le nouveau venu, Youssef Belaïli, qualifié.

Retrouvant son rang de titulaire, Ben Chérifia gardera les bois. La charnière centrale sera formée de Dhaouadi et Machani.

Derbali et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Coulibaly et Kom occuperont les postes de milieux défensifs. Badri et Chaâlali animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque.

Enfin, Bguir évoluera en régisseur derrière Jouini, aligné en pointe.

En l'absence -- prolongée -- de Khénissi, Mondher Kebaïer peut compter désormais sur la fougue de Haythem Jouini d'autant que ce dernier a retrouvé enfin son efficacité, puisqu'il a été buteur lors des deux matches précédents.