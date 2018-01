Sénégal/Guinée: Robert Kidiaba - "Khadim Ndiaye peut évoluer dans n'importe quel championnat européen"

Le gardien de but sénégalais Khadim Ndiaye, évoluant au Horoya AC, compte parmi les portiers africains pouvant évoluer dans n'importe quel championnat européen, si on lui en donne l'occasion, a jugé l'ancien gardien de but de la République démocratique du Congo Robert Kidiaba.

"En Afrique, il y a de très bons gardiens", a-t-il fait observer dans un entretien avec l'envoyé spécial de l'APS à l'édition 2018 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), qui se déroule actuellement au Maroc.

Kidiaba, désormais à la retraite, a cité le Nigérian Ikechukwu Ezenwa et le Marocain Anas Zniti, qui participent au CHAN 2018, mais aussi le Sénégalais Khadim Ndiaye. "J'ai joué contre lui, il a des qualités exceptionnelles", a-t-il dit du portier sénégalais.

"En football, la chance compte beaucoup, et alors que les joueurs de champ trouvent plus facilement preneurs, les gardiens africains doivent quant à eux montrer plus", a analysé Kidiaba, ambassadeur de l'édition 2018 du CHAN dont les demi-finales auront lieu ce mercredi.

"Si le Sénégal fait confiance au gardien du Horoya dans ses buts, c'est parce qu'il est bon", a souligné celui qui a remporté, avec son équipe nationale, la première édition du Championnat d'Afrique des nations en 2009.

Il a évoqué les derniers matchs du Sénégal dans les éliminatoires du prochain Mondial, au cours desquels Khadim Ndiaye avait sorti selon lui "le grand jeu".

Selon Robert Kidiaba, comme lui, Khadim Ndiaye est tombé sur une période où les Européens donnent la priorité "à leurs propres gardiens de but", a-t-il jugé.

Le CHAN est une compétition disputée par des joueurs évoluant dans les championnats locaux.