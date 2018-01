Tunisie: Bientôt la fête du roman tunisien

Cette année, le règlement n'a pas beaucoup changé. Deux jurys décernent les prix; l'un pour les romans en langue arabe et l'autre en langue française. Mais devant le nombre de romans sans cesse croissant présenté à ce jury, les membres ont demandé aux organisateurs une prolongation au niveau des délais.

Prolongation qui leur permettrait d'avoir le temps de lire les œuvres proposées. Notons que chaque année le nombre d'œuvres proposé à la Comar ne cesse d'augmenter.

Le prix étant de plus en plus couru et les œuvres proposées étant de plus en plus nombreuses, les organisateurs du Comar d'or ont décidé de changer la date du dépôt du 31 mars au 28 février pour les prochaines éditions (à partir de 2019) permettant ainsi aux jurys d'avoir plus de temps pour la lecture.

La date de la remise des prix demeurera inchangée et en concomitance avec la fête internationale du livre. «Cette année, on reviendra à une habitude très importante qui est la rencontre jury/lauréat/presse pour discuter des résultats et ouvrir le débat notamment autour d'un thème», poursuit Mme Ridane.

Un prix qui a fêté l'année dernière (2017) ses vingt ans et qui, comme les chiffres le prouvent, continue à booster la production romanesque et même les ventes en librairies.

Un prix qui met également les auteurs des œuvres littéraires primées sous les feux de la rampe et alimente les débats autour de la littérature tunisienne à une époque où l'image et le diktat de l'audiovisuel, du buzz et de «la vidéo sandwich» ont perverti les goûts.

Un Comar d'or qui a vu ses auteurs primés briller sur la scène internationale comme Fawzia Zouari et Yamen Manai qui ont eu le prix des cinq continents de la francophonie.

L'édition de 2019, selon les organisateurs, promet d'être exceptionnelle, puisqu'elle coïncidera avec le 50e anniversaire de la compagnie.