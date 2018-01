Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - 260 entrepreneurs s'engagent dans le projet Citi Payed

Dans le but de bénéficier des solutions entrepreneuriales et une insertion professionnelle, 260 jeunes du district d'Abidjan dont l'âge varie entre 18 et 45 ans se sont engagés dans le projet « Pan African Youth Employment Development (PAYED) » dénommé : Citi PAYED Côte d'Ivoire.

Ces jeunes dont 140 sont entrepreneurs et 120 sont demandeurs d'emplois avec l'appui de l'ONG internationale Technoserve verront leur capacité renforcée à travers des formations adaptées à la réalité du terrain en matière de rédaction de projet, de recherche de financement et d'accompagnement pour bénéficier des partenariats stratégiques, techniques et financiers.

C'est à l'occasion du lancement officiel dudit projet qui fait également office de la présentation de ces jeunes, le mardi 30 janvier, à la maison de l'entreprise Abidjan Plateau, qu'Alexis Anouan, chef de projet de Technoserve, a indiqué que ce plan a pour objectif, la baisse du chômage des jeunes et des femmes et à améliorer les conditions de vie des populations à faible revenu.

"Le programme s'appuie sur trois axes essentiels à savoir la promotion de l'entrepreneuriat et de l'accès au financement, la formation et insertion professionnelle et les partenariats stratégiques, techniques et financiers ", a expliqué le chef de projet.

" Au niveau de l'emploi nous donnons des aptitudes minimums à ces jeunes pour les aider à décrocher un travail. On ne finance pas à travers ce projet, on renforce des capacités, on ouvre des portes pour que ces jeunes décrochent des financements ", a-t-il précisé.

A l'en croire, TechnoServe est présent dans 29 pays à travers le monde dont cinq en Afrique de l'ouest (Bénin Burkina Faso Côte d'ivoire, Ghana, Nigeria) depuis 1968. « TechnoServe travaille avec des personnes entreprenantes afin de créer une agriculture, des entreprises et des industries compétitives », a-t-il ajouté.

Le projet est financé par la Fondation Citi. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un budget de 325 000 dollars soit plus de 190 millions de FCFA qui ont été dégagés, a relevé Alexis Anouan. Le projet prend fin en 2018.