Madagascar: Démolition de pavillons à Anosy - Un projet présidentiel en serait la cause

Mauvaise surprise pour les habitués des gargotes d'Anosy. Une opération de démolition des pavillons -- celles utilisées pour vendre des snacks ou encore pour offrir des services d'impression et de scan rapides -- bordant la route d'Anosy est actuellement menée.

La situation intrigue beaucoup d'observateurs de la vie publique. Notamment, sur le pourquoi, mais également sur les acteurs de l'opération de démolition de pavillons à Anosy. Tantôt, on affirme que l'initiative vient de la Commune urbaine d'Antananarivo, tantôt c'est le M2PATE qui est pointé du doigt. En tout cas, les pavillons de gargotiers sis à Anosy ont fait place à un grand chantier de démolition où jonchent des débris de planches, de fer et de tôles. Interrogée sur la question, la directrice de communication auprès du ministère en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement (M2PATE) a fait savoir qu'" aucun responsable ne peut pour le moment se prononcer ". Et elle d'ajouter que "l'autorisation du ministre est nécessaire avant de divulguer quoi que ce soit sur l'affaire". Propos qui tendent à répondre à la question liée aux auteurs desdites démolitions.

Ferronneries d'art. Les pavillons abritant les ateliers d'ouvrages métalliques et de ferronneries d'art de l'autre côté d'Anosy (vers Ampefiloha) sont également concernés par des actions de démolition. Un responsable d'atelier de faire savoir que "le terrain où est situé leurs pavillons appartient au M2PATE et qu'il va servir pour la construction d'un projet présidentiel '. Le responsable d'ajouter que leur occupation des lieux est conforme aux lois et règlements. Et que simplement 'les déplacer sans une compensation des pertes qu'ils pourraient subir relève de la pure injustice ". " C'est pourquoi, nous attendons des propositions de lieu devant nous permettre de continuer notre activité ", a ajouté le responsable d'atelier. Jusqu'ici, les informations sur le pourquoi de ces actions de démolition se convergent vers un éventuel projet présidentiel. Une confirmation ou infirmation venant de la part du ministère responsable est vivement souhaitée.