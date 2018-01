Afrique: CHAN 2018 - Jamal Sellami - «On doit absolument gagner » face à la Libye

Le Maroc, pays-hôte du CHAN 2018 et grand favori pour le titre, affronte la Libye en demi-finales, mercredi à Casablanca. Il faut reconnaître que ce sera le premier test sérieux pour le Maroc dans ce tournoi. Une confrontation devant un sacré morceau. Ce sera donc une autre paire de manches pour les Lions de l'Atlas, décidés à franchir ce cap et à aller jusqu'au bout de ce CHAN 2018.

Jamal Sellami, mardi en conférence de presse d'avant match, a tenu à réaffirmer que les Lions de l'Atlas sont bien préparés et mieux outillés pour dépasser l'obstacle Libyen, tout en reconnaissant que la rencontre sera difficile.

«On doit absolument gagner le match de demain face à la Libye qui est un adversaire d'un autre calibre et d'une autre dimension. Il faut qu'on soit plus efficaces qu'avant parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions», a-t-il indiqué.

Sellami a, en outre, précisé que les joueurs ont suffisamment d'expérience et de maturité pour faire face à tous les scénarios possibles au cours de la rencontre. «On a pris toutes nos précautions parce que notre adversaire défendra crânement ses chances. La Libye est une équipe bien organisée qui joue en bloc. On est prêt. Dans des matchs comme ça, ce sont des grands joueurs qui font la différence. J'espère que mes joueurs feront la différence demain et atteindront la finale. Ça sera un match difficile, mais on a les capacités de trouver des ressources», a-t-il indiqué.

Et de souligner que «l'équipe nationale a fait une bonne préparation, mais qu'elle doit rester concentrée. J'espère que la chance sera avec nous demain. Le niveau des deux équipes est pratiquement similaire. Le match se jouera sur des détails». L'entraîneur du Maroc a indiqué également que chaque match a ses propres vérités et chaque équipe a ses points forts et faibles.

Le Maroc, impérial en poule et en quart de finale du CHAN 2018 avec neuf buts marqués (1 seul encaissé) en quatre matches dont six par le seul Ayoub El-Kaabi, partira favori devant son public. Le Maroc pourra compter sur Ayoub El-Kaabi, jeune attaquant de 24 ans, qui est désormais le meilleur marqueur de l'histoire du CHAN avec 6 buts.