Congo-Kinshasa: Cérémonie d'échange de vœux - IFASIC - 2018, l'année de travail !

Le Comité de Gestion de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, IFASIC, et la Coordination des Etudiants de ce même Institut, se sont retrouvés le 27 janvier 2018 en vue de consolider les liens de collaboration pour cette année nouvelle.

Et, en plus, pour mettre tout en commun afin de sauver l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication qui a su, jusqu'ici, former des journalistes aux talents pointus en République Démocratique du Congo. Sur ce, le Président des étudiants de l'IFASIC, Celé Kanangila a profité de cette occasion pour faire un bilan de l'année 2017 devant le Comité de Gestion et les étudiants. L'IFASIC a connu des moments forts, de regret et d'échec en 2017, a-t-il indiqué.

Beaucoup de choses ont été faites pour l'année 2017, poursuit-il. Le regret est que l'IFASIC a perdu un éminent professeur et deux étudiants qui ont quitté cette terre des hommes l'année dernière. L'IFASIC n'a pas été fort l'année passée sur le plan de l'enseignement. D'autant plus qu'il y a eu de la négligence de part et d'autre, selon le Comité de Gestion et la Coordination des étudiants. D'autres professeurs n'ont pas bien assumé leurs charges, puisqu'étant irréguliers aux cours, leurs charges étaient prises par les Chefs de Travaux et les assistants. Pour cette nouvelle année 2018, l'IFASIC doit se revêtir de sa plus belle robe pour faire face à sa vocation de former des cadres journalistes et bons communicologues.

"Nous demandons au Comité de Gestion de l'IFASIC de veiller à ce que les professeurs soient plus sur la pratique afin que les étudiants entrent petit-à-petit au métier du journaliste ", a dit le porte-voix des étudiants. Par ailleurs, il sied de signaler que la Coordination des étudiants et le Comité de Gestion se sont décidés de créer une structure pour les étudiantes de l'IFASIC, « JEFIA», la Jeune Fille en Action, pour promouvoir l'image de la jeune fille de l'IFASIC qui a été mal vendue dans la société par son comportement "médiocre, par son parler et par son habillement".