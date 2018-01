Cote d'Ivoire: Education aux Arts - Un facteur de réussite scolaire et sociale

L'art à l'école, un facteur de réussite ? Peut-être bien que oui. Une étude publiée par la firme de recherche canadienne Hill Strategies démontre que l'éducation aux arts chez les jeunes améliore non seulement les résultats scolaires des élèves plus défavorisés, mais augmente leurs chances de réussite professionnelle une fois adulte et en fait des citoyens plus engagés dans leur communauté.

La conclusion découle d'une analyse effectuée par le groupe Recherche sur les arts, qui a examiné en profondeur cinq méta-analyses réalisées ces dernières années en Angleterre, en Australie et aux États-Unis.

La plus récente, effectuée en mars dernier par le National Endowment for the Arts (NEA) américain à partir de quatre bases de données des ministères de l'Éducation et du Travail, constate que les jeunes des classes les plus démunies sont ceux qui semblent tirer le plus profit de l'exposition aux arts en bas âge et à l'adolescence.

L'impact positif se répercute non seulement sur la réussite scolaire liée aux arts, mais sur les aptitudes rédactionnelles, la compréhension des mathématiques et le dossier scolaire global.

L'étude trace même une corrélation entre l'initiation à la chose culturelle et de meilleurs taux de diplomation au secondaire, au collège et à l'université pour les élèves de milieux pauvres. Lire la suite.