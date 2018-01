Le comité interministériel va également proposer le cadre le plus approprié pour la gestion des ressources humaines et le renforcement des capacités des agents des Collectivités locales.

«Ce conseil qui sera composé de plusieurs ministères et qui devra être placé sous la tutelle du ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires devrait se réunir au moins une fois par semaine», a ajouté le porte-parole du gouvernement.

«Le Premier ministre a décidé de la mise en place d'un Comité interministériel pour le suivi des doléances des syndicats des Collectivités locales, en attendant la mise en place du Haut conseil de la fonction publique locale prévue entre février et mars prochain», a annoncé le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, au sortir d'une rencontre qui a réuni à la Primature l'intersyndicale des travailleurs des Collectivités locales et des ministres du gouvernement.

Un Comité interministériel sera mis en place pour répondre aux doléances des travailleurs des Collectivités locales, en attendant l'installation du Haut conseil de la fonction publique locale entre février et mars prochain. L'annonce est du porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui s'est adressé à la presse au sortir d'une réunion entre le gouvernement et l'intersyndicale des Collectivités locales hier, mardi 30 janvier.

