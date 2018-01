Ile Maurice: Collaboration Maurice-Chine - Une China Week à partir du 10 février

Retenez bien cette date. Le coup d'envoi de la China Week sera donné le 10 février. Annonce du ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, hier, mardi 30 janvier, lors d'une conférence de presse en présence, entre autres, de l'ambassadeur chinois à Maurice, Sun Gongyi.

La China Week sera organisée par le ministère des Arts et de la culture et la municipalité de Port-Louis, en collaboration avec l'ambassade de Chine et le China Cultural Centre, ainsi que d'autres stakeholders. Ce, dans le cadre des célébrations du Nouvel an chinois et du 50e anniversaire de l'Indépendance de Maurice.

Ainsi, cette Semaine chinoise comprendra, pêle-mêle, une exhibition, un gala, une parade sur l'eau et un festival des lanternes. Qui plus est, la Gansu Art Troupe, qui compte plus de 30 artistes, fera le show. Elle présentera quelque 18 numéros de danse.

Le ministre Roopun a, par ailleurs, mis l'accent sur les relations économiques et culturelles entre Maurice et la Chine. Remerciant, dans la foulée, l'ambassade chinoise d'avoir offert 100 000 pavillons et 200 000 broches (pins) dans le cadre des célébrations qui seront organisées pour marquer le 50e anniversaire de l'Indépendance.

Prenant la parole, l'ambassadeur Gongyi a rappelé l'amitié entre Maurice et la Chine. Il estime que ces relations doivent davantage être développées à travers de nouvelles avenues de coopération.