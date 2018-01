Congo-Kinshasa: Dix jours après la marche des laïcs catholiques - Le Curé de la paroisse Saint Gonza de Kingabwa traqué

La messe de purification de la paroisse catholique Saint Kizito, Kingabwa, dans la commune de Limete, a failli tourner au drame, lundi 29 janvier 2018. Le curé de la paroisse Saint Gonza et doyen du Doyenné Saint Kizito, le Révérend Père Joseph Mbema, échappé de justesse à un enlèvement organisé par certains éléments la Police nationale congolaise. Au banc des accusés, on cite la hiérarchie provinciale de la Police nationale de la ville de Kinshasa.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur le terrain, la messe purification de la paroisse Saint Kizito, qui avait été perturbée dimanche 31 décembre 2017, par des éléments de la Police congolaise de «Point Chaud», se déroulait normalement, lorsque présence massive et insolite des éléments de la Police congolaise dont certains en tenue civile a fait sursauter des et les officiants du jour, à savoir : deux évêques auxiliaires l'archidiocèse de Kinshasa auxquels se sont joints dix prêtres toutes les paroisses du doyenne de Saint Kizito. Quelques seront reconnus par les chrétiens de la paroisse Saint Gonza qui voient chaque jour dans les alentours de la cure de Saint Gonza. C' alors que toutes les dispositions ont été prises pour éviter le pire ce jeune et dynamique prélat catholique.

Que reproche-t-on au Père Joseph Mbema?

De sources paroissiales laissent entendre que le péché du Père Curé de la paroisse Saint Gonza et Curé doyen du Doyenné Kizito est de s'être réfugié avec ses collègues prêtres des de Saint Kizito et Saint Kiwanuka, ainsi que des religieuses fidèles chrétiens du doyenné Saint Kizito, au siège de la Monusco sur l'avenue des Poids Lourds, à côté de la société Iveco, lors de dernière marche des catholiques du dimanche 21 janvier 2018.

Ce jour-là, des prêtres et chrétiens catholiques, rameaux, et crucifix en mains, se sont retrouvés à deux reprises face éléments de la police nationale. Contre toute attente, ces ont recouru aux gaz lacrymogènes et aux balles réelles sans la sommation.C'est alors que les prêtres ont décidé de se réfugier siège de la Monusco, afin d'épagner des vies humaines innocentes.

Décidés à en découdre avec les prêtres et fidèles catholiques, éléments de la police nationale ont continué à lancer des lacrymogènes à leurs "adversaires" retranchés au siege de la Monusco.

Plusieurs officiers supérieurs de la police nationale s'étaient présentés sur les lieux pour exiger aux éléments de Monusco de faire sortir tous les "marcheurs". Une demande du refusée très poliment par les éléments de la Monusco. Ce refus a interprété comme un crime de lèse- majesté par la provinciale de la police nationale de la ville de Kinshasa.

Depuis cette date, le Révérend Père curé de la paroisse Saint et curé doyen du Doyenné Saint Kizito est entré dans l'oeil cyclone. Il est activement recherché par la hiérarchie provinciale la Police nationale qui ne jure que par son arrestation., ainsi le prélat catholique à la clandestinité forcée.