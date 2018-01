Madagascar: Gouvernement - « Team building » à Mantasoa

L'équipe gouvernementale abandonnera provisoirement le terrain de Mahazoarivo et d'Iavoloha pour jouer à Mantasoa les 14 et 15 février prochains.

Un conseil de gouvernement s'est tenu hier à partir de 9 h à Mahazoarivo. Deux décrets ont été adoptés, l'un au titre du ministère des Travaux Publics; et l'autre pour le compte du ministère des Finances et du Budget. Par ailleurs, cinq communications verbales ont été effectuées par six ministères. De l'Economie et Plan aux Travaux Publics, en passant par l'Education nationale, la Santé Publique, l'Emploi, l'Enseignement Technique et la Formation professionnelle.

Lois électorales. Un second conseil de gouvernement est prévu aujourd'hui. A l'ordre du jour, les projets de lois électorales qui vont être réexaminés dans l'après-midi en conseil des ministres à Iavoloha. L'occasion sans doute aussi pour le président de la République de faire un rapport sur sa participation au 30e sommet de l'Union Africaine à Addis-Abeba où il a fait savoir que Madagascar souscrit pleinement à la décision de l'UA de faire de la lutte contre la corruption le thème majeur de cette année 2018.

Cohésion. Hery Rajaonarimampianina ne manquera pas non plus de parler des deux descentes sur terrain qu'il a faites en marge du sommet. En l'occurrence, la visite du métro et celle du chantier de construction de logements sociaux à Addis Abeba. Le conseil des ministres de ce jour pourrait être également l'occasion pour le chef de l'Etat d'annoncer le « team building » qui sera organisé à l'intention des membres du gouvernement les 14 et 15 février prochains à Mantasoa. L'objectif étant sans doute le renforcement des capacités des membres et la consolidation de la cohésion de l'équipe gouvernementale. Sans oublier la gestion du stress en cette année électorale. En tout cas, à l'issue de cette villégiature sur les bords du lac de Mantasoa, l'Exécutif espère certainement remonter sur l'eau.