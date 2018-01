Madagascar: Réconciliation nationale - Le CFM à Faravohitra

On s'est convenu que le camp de l'ancien président enverra au CFM des documents décrivant les faits qu'il pense avoir compromis ces derniers temps la stabilité politique dans le pays.», a expliqué Maka Alphonse. Après Faravohitra, le CFM poursuivra ses rencontres avec les acteurs politiques majeurs, les entités de la société civile et les chefs d'église.

Marc Ravalomanana a été assisté hier à Faravohitra par le secrétaire général du TIM Donat Andriamahefamparany et les parlementaires du parti. « La rencontre a été enrichissante, car elle a permis non seulement de faire connaître la principale mission du CFM, mais également d'entendre les vœux du camp de l'ancien président pour les futures élections. Les deux parties étaient unanimes sur la nécessité d'un dialogue et d'un apaisement politique avant les élections.

