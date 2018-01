Madagascar: Ambositra - La police nationale à l'heure du reboisement

Une contribution de la police nationale vivement appréciée par le chef du « fokontany » d'Andriambelonomby dans la restauration du paysage forestier fortement menacé par les feux de brousse, et qui a promis de veiller à l'entretien de ces jeunes plants. Des séances de reboisement analogues ont eu lieu également au niveau des chefs-lieux de district tels qu'Ambatofinandrahana, Fandriana et Manandriana par des unités de commandement de la police nationale.

A cette occasion, plus de 150 jeunes plants ont été mis en terre par les policiers et leurs familles conduits par le commissaire divisionnaire Razafindravonona Joseph, chef de service de la Brigade régionale de la sécurité publique d'Ambositra. Ce dernier de faire remarquer, que la police nationale, si elle a surtout pour mission principale de veiller à l'ordre et à la sécurité publique, contribue également à la préservation de l'environnement et surtout à la lutte contre le changement climatique comme en témoigne cette séance de reboisement.

