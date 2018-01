Madagascar: Fet'art - L'Is'art en fête !

A tambours battant ! C'est ainsi que sera célébré le septième anniversaire de l'Is'art Galerie ce week-end. De nombreux artistes issus de toutes les disciplines vont animer l'évènement qui s'étalera sur deux jours, les 2 et 3 février.

Deux jours de fête avec presque toutes les disciplines artistiques pour célébrer les sept ans de l'IS'art galerie Ampasanimalo. « Pourquoi Fet'art ? Parce que nous sommes passionnés par l'art et aimons faire la fête. Pour l'occasion, nous allons concilier les deux. Autrement dit, il y aura de la bonne musique, de la danse, sans oublier l'art. Nul besoin de préciser que le tout va se passer dans une ambiance festive et joyeuse ». Pour la célébration du septième anniversaire de sa galerie : l'Is'art, Tahina Rakotoarivony et ses amis ouvrent donc, une fois de plus, leurs portes au grand public. Toutes les activités seront d'autant plus, gratuites.

Le premier jour de célébration, le 2 février, des projections seront au menu. La première reviendra sur le parcours et les obstacles ainsi que les réalisations de la galerie. La seconde permettra au public de visionner les différents concerts qui s'y sont tenus, pas tous mais quelques uns. Le deuxième jour verra la participation de nombreux artistes et artisans qui vont exposer et vendre leurs œuvres à travers l'évènement baptisé « Baz'art ». Les amoureux de danse pourront également se régaler avec le spectacle de danse que leur concocte le collectif Art Dimy. Une jam session est également prévue au programme.

Ouvert. « Nous avons ouvert nos portes en 2011. Si nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent ? Je dirai que oui, même si certaines choses sont à revoir et à améliorer. Notre objectif était de donner un coup de pouce aux artistes, mettre à leur disposition un endroit où ils peuvent échanger, exposer, pas seulement les artistes plasticiens, mais des artistes de toutes les disciplines. Dans ce sens, oui, nous avons atteint le principal but qu'on s'était fixé ». Depuis son ouverture, il y a sept ans, l'Is'art galerie a déjà accueilli des centaines d'expositions d'artistes triés sur le volet. Car ce sont uniquement ceux dont les œuvres méritent vraiment d'être exposées qui sont sélectionnés. « Nous faisons toujours en sorte de sélectionner des artistes de qualité qui présentent des œuvres originales et contemporaines ». Artistes qui ne sont pas toujours originaires de la Grande Ile mais également d'ailleurs.