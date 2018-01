Madagascar: Kickboxing - Mamy Rasolotafika propulsé à la tête de la fédération

Les Championnats d'Afrique de full contact, low-kick et K1 rules du 19 au 24 mars au Palais des Sports de Yaoundé sera le rendez-vous majeur de l'année de la nouvelle équipe de Mamy Rasolotafika.

Une nouvelle tête. Mamy Rasolotafika a été élu président de la Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées (FMKB/DA). Il succède à Briand Andrianirina pour un mandat de quatre ans. Il a raflé toutes les voix des ligues votantes 9/9 lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue, hier, au Palais des Sports de Mahamasina en présence de Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral et de Finaritra Privat, Chef de service du contrôle de la légalité. Son adversaire Alexandre Rakotonandrasana, président du Centre international de sport de combat (CISC) d'Analamanga part sans la moindre voix. « Mon prédécesseur, Briand Andrianirina a porté haut le kickboxing malgache. Nous allons poursuivre ses actions et apporter une nouvelle vision dans le développement de cette disciplines », a fait savoir Mamy Rasolotafika. « Notre objectif est qu'en 2022, toutes les 22 régions de Madagascar auront une ligue de kickboxing », a-t-il poursuivi.

Championnats d'Afrique. Les combattants malgaches sont très redoutés sur le Continent par ses pairs. Les Championnats d'Afrique de full contact, low-kick et K1 rules du 19 au 24 mars au Palais des Sports de Yaoundé attendent la nouvelle équipe dirigeante de la FMKB/DA. « Le regroupement de l'équipe nationale pour cette joute africaine va débuter très prochainement après la sélection effectuée par les techniciens. Une dizaine de combattants fera le déplacement au Cameroun », continue le nouveau président. Absent sur la scène du kickboxing malgache ces derniers temps, l'ancien champion d'Afrique Anigaêl Gastros Maronirina revient sur le devant de la scène et occupe le poste de directeur technique national. « Je suis fier que le kickboxing malgache ait un président, un ancien combattant ouvert à la communication et capable de garder la dragée haute de la discipline, voire l'amener encore plus loin. Il a tous les atouts », s'éclate Harifetra Mino Rakoto, le président de la ligue régionale d'Analamanga aux journalistes.

Les membres du comité exécutif

Président : Mamindraibe Rasolotafika.

Vice-président : Pierre Raherinjanahary.

Secrétaire Général : Patrick Rakotoarimanana.

Trésorier : Gionot Herilanto.

Commissaire aux comptes : Marc Botofahatelo.

Conseillers: Myriam Raby.

Norosoa Randrianirina.

Directeur Technique National : Anigael Maronirina