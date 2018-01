Madagascar: Slam - Benson & Jao kely au Pas Sage

Finesse et humour, pour la plupart semblent en effet être les mots d'ordre. D'autres, plus révolutionnaires, choisissent de se glisser dans des personnages. Ce vendredi, c'est donc cette diversité de styles que le public appréciera à travers la soirée slam qui verra la participation de deux têtes bien connues du milieu. Nous retrouverons notamment Benson, le champion national du slam. Celui qui représentera Madagascar à la prochaine rencontre des slameurs du monde entier. Jao kely, vice-champion qui n'est pas moins talentueux, sera lui aussi de la partie. Soirée slam au « Pas Sage » Faravohitra, à ne rater sous aucun prétexte pour les amoureux de mots.

Humoristique, surprenant, tordu... à chaque slameur son style. Se voyant plutôt comme des surligneurs que comme des moralisateurs, certains mettent en avant en quelques minutes, des vérités que tous connaissent et que l'on aurait tendance à oublier. Et même si bon nombre d'entre eux choisissent de pointer du doigt et de dire haut et fort ce que la plupart pensent tout bas, ce n'est jamais de manière vulgaire et c'est toujours dit de façon très artistique.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.