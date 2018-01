Madagascar: MBC - Un salon des Mines et du Pétrole sera organisé

Promouvoir le secteur extractif en vue de contribuer au développement socio-économique de Madagascar. Tel est l'objectif de Média Consulting en organisant un salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement qui aura lieu au Mining Business Center à Mamory Ivato du 13 au 15 avril 2018.

« Il s'agit d'une plateforme de rencontre entre toutes les parties prenantes du secteur dont entre autres les opérateurs locaux, l'Administration, les investisseurs étrangers et les bailleurs de fonds. Nous prévoyons entre 30 et 40 exposants issus de ces trois secteurs porteurs et stratégiques lors de la 2e édition de ce salon », a expliqué Bodo Andriamasinoro, Responsable commercial de Média Consulting.

Succès. Les organisateurs envisagent d'institutionnaliser cet événement tous les ans si la première édition s'est tenue en juin 2014. « Et cela a été un succès car tous les opérateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont été satisfaits de l'événement », a-t-elle rajouté. Quant à la 2e édition du salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement, toutes les compagnies oeuvrant dans la phase d'exploration jusqu'à la phase d'exploitation oeuvrant dans les domaines miniers et pétrolifères y seront représentées. Il en est de même pour les compagnies opérant en amont jusqu'en aval du secteur pétrolier. Les exploitants issus de la petite mine y participeront également.

Cibles. Par ailleurs, des concessionnaires présenteront leurs matériels et équipements ainsi que de gros engins servant à l'exploration et à l'exploitation des mines et du pétrole durant le salon. En outre, les différentes pierres précieuses, pierres fines et pierres industrielles ainsi que les produits de transformation comme les gemmes taillées et les bijoux, y seront exposés. Et enfin, « des conférences-débats suivant des thématiques seront organisées, et ce, suivies de diverses animations dans le cadre de cette 2e édition du salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement. Le grand public, les scientifiques, les étudiants, les ONG et bien d'autres prestataires sont nos cibles », a conclu Bodo Andriamasinoro.