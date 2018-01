Madagascar: Parlement - Formation des directeurs et inspecteurs généraux en leadership

Depuis septembre 2014, l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) met en œuvre un programme d'appui parlementaire en collaboration avec l'Assemblée nationale et le Sénat.

Ce volet national du Programme Africa Democracy Strenghtening (ADS), financé par l'Agence Suédoise de Coopération au Développement International (SIDA), entend promouvoir un fonctionnement plus efficace et effectif du Parlement dans ses différents rôles et attributions. Dans cette optique, outre l'appui apporté directement aux parlementaires dans le cadre de leur mandat, des activités spécifiques sont également destinées à l'administration parlementaire.

En effet, l'efficacité et l'effectivité du Parlement ne sauraient être atteintes sans une administration capable de fournir une assistance de qualité aux parlementaires. C'est dans ce cadre qu'EISA prévoit d'appuyer l'organisation d'un atelier de formation à l'intention des cadres de l'Assemblée nationale sur le leadership.

Elle est destinée aux directeurs et inspecteurs généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat, et se déroulera les 29, 30 et 31 janvier, à Antananarivo. Cette initiative conjointe vise à renforcer les compétences des cadres parlementaires en matière de leadership.