Madagascar: Musique classique - Onze concerts de Midi au menu

Dans la même foulée, la projection sur grand écran des opéras du MET, toujours sensationnels avec les décors et les costumes inimaginables et authentiques. Il faut rappeler qu'en Afrique, seuls trois pays projettent ces grands chefs-d'œuvre, l'Afrique du Sud, l'île Maurice et bien sur Madagascar à travers Madagascar Mozarteum.

Presque tous les genres et les époques, par lesquels la musique classique est passée, seront représentés à travers les onze Concerts Classiques de Midi prévus. Pour dire simple et directe, flûtes, cordes, piano, voix lyriques se succèderont sur la scène de l'Institut français à Analakely. Le prochain rendez-vous sera le 21 février avec une interprétation en langue originale d'un extrait de « Die zauberflotte » ou « La Flûte enchantée » de W.A. Mozart par l'Ensemble Vocal Kanto.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.