Madagascar: Développement numérique - Intensification des projets après une bonne performance

En ce qui concerne cette année électorale 2018, celui-ci a indiqué qu'il s'agit d'une dernière ligne droite pour les grandes réalisations. Pour le MPTDN et ses organes rattachés, le bilan est déjà satisfaisant, si l'on se réfère à l'évolution de l'accès de la population aux technologies numériques. En effet, de nombreuses actions menées dans le cadre du projet présidentiel « Numérique pour tous », ont permis aux différentes régions de la Grande Ile, jusque dans les zones enclavées, de bénéficier de ces technologies, si l'on ne cite que le lancement du cyber-bus, la mise en place de vitrines numériques, les partenariats pour la réduction des fractures numériques, le lancement des smart-cities, etc. En outre, le MPTDN est l'un des rares départements ministériels à ne pas avoir connu de grève.

Défis. Le ministre n'a pas manqué de saluer le Plan « Fisandratana 2030 » présenté par le président Hery Rajaonarimampianina. D'après ses dires, il s'agit d'une vision à long terme qui prouve l'implication du régime actuel à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. « Le président se soucie de l'avenir du pays. La Constitution actuelle précise qu'il ne pourra plus se porter candidat à la présidentielle en 2023, alors qu'il nous offre un programme et une vision qui s'étendent jusqu'en 2030 », a soutenu le ministre.

Les TIC figurent parmi les secteurs les plus performants dans l'économie malgache. Les indicateurs économiques le précisent, aussi bien au niveau de la création d'emplois que de la contribution à la croissance. C'est ce qui est ressorti de la présentation de bilan du Ministère des Postes des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN), dans le cadre de sa cérémonie de présentation de vœux qui s'est tenue le vendredi 26 janvier 2018 au CCI Ivato. En se référant à la situation de 2014, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a mis en avant l'évolution du développement numérique à Madagascar, qui n'est plus à démontrer. « Etant dans un Etat de droit, toutes les actions doivent être entreprises dans le respect de la loi en vigueur.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.