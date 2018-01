Ce n'est pas mon mérite, c'est un long processus historique. Mais on fait comme si nous étions les gladiateurs modernes et que c'est nous qui l'avons fait. Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes que les héritiers de cette longue tradition que nous allons garder et léguer aux générations futures ».

Ceux qui sont là y étaient avant mon arrivée à la tête du pays et je les laisserais là s'ils ne sont pas à la retraite. Ils servent l'Etat. Il faut qu'on arrête l'amalgame et la confusion, entretenues pour jeter le discrédit sur les institutions de la République ».

Et pour cause, le président Macky Sall a fait savoir hier mardi, depuis Addis-Abeba (Ethiopie) où il s'est rendu pour les besoins du 30ème sommet de l'Union africaine (UA), qu'il ne «prendrait pas un militaire pour en faire un ministre de l'Intérieur » pour la simple raison que « Le système électoral sénégalais est un système transparent ».

