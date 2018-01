Sénégal: Cour de justice de la CEDEAO - Le dossier Khalifa Sall renvoyé au 20 février

Celui-ci y était, selon la presse, avec Me Ousmane Diagne, spécialiste en droit public et droit international ayant déjà connu la Cour commune de justice de l'Ohada d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Alors que Me Clédor Ciré Ly était le seul parmi les membres du pool d'avocats de Khalifa Sall à faire le déplacement au Nigeria, du côté des pouvoirs publics, la délégation était dirigée par le second du juge Félix Antoine Diome de l'Agence judiciaire de l'Etat, le magistrat Mafal Fall.

Pour rappel, les avocats de l'Etat du Sénégal et ceux de Khalifa Sall, représenté par Me Ciré Clédor Ly étaient à Abuja, ce mardi, devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

La saisine de la Cour de justice de la Cedeao, pour statuer sur le différend qui oppose l'Etat du Sénégal au maire de Dakar, Khalifa Sall, et qui a conduit défense et partie civile à Abuja (Nigéria) hier, mardi 30 janvier 2018, a finalement débouché sur un renvoi de l'affaire en question.

