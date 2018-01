Sénégal: Liberté provisoire de Khalifa Sall - La défense dépose un cautionnement de 12 villas

La défense a déposé, hier, un cautionnement de 12 villas pour la libération de Khalifa Sall. Et continue de demander l'annulation de la procédure.

Pour obtenir la liberté provisoire de leur client, les avocats de Khalifa Sall ont déposé, hier matin, sur la table du juge Malick Lamotte, une offre de cautionnement de titres de propriété de 12 villas et leurs rapports d'expertise. Dans ce sens, Me Seydou Diagne a tenu à préciser: « Nous vous avons communiqué ce matin 12 rapports d'expertise et 12 titres de propriété. S'il y a des contestations, nous demandons à votre juridiction de nous désigner un expert pour qu'il aille faire les contre-expertises nécessaires. Les titres de propriétés de 12 villas, c'est largement au-dessus de 1 milliard 800 millions que vous nous reprochez », a-t-il estimé.

« Annulation de la procèdure »

« Le débat sur les exceptions est un débat de procédure. C'est un débat hautement technique qui mérite une attention. Aujourd'hui, si on suit la cohérence et la logique, M. Khalifa Sall devrait être justiciable de la haute cour de justice. Nous volons une bonne application de la loi et nous n'avons rien de plus à demander », a fait savoir Me Khassimou Touré, hier, sixième jour du procès Khalifa Sall et Cie. Lui emboitant le pas, Me Amadou Sall a dénoncé la précipitation avec la quelle le dossier a été mené. « Nous avons en face de nous un dossier géré précipitamment et illégalement.

En tout cas, j'ai peur. Mais ce qui sera rendu sera commenté et on l'enseignera aux étudiants », a-t-il prévenu. D'autres avocats de la défense ont convoqué les dispositions du règlement 5 de l'Uemoa pour demander au tribunal de constater la nullité qui est « incontournable » et de dire que cette procédure ne peut pas continuer. « A partir du moment où la cour des comptes n'a pas dit qu'il eu une infraction, je considère que le juge pénal que vous êtes ne peut pas statuer, prendre la place du juge financier », a exposé Me Amadou Aly Kane s'adressant au juge Malick Lamotte.

Selon lui, Khalifa et Cie sont en « détention arbitraire ». « On ne peut rien leur reprocher. Nous vous demandons d'ordonner la main levée des mandants parce qu'ils sont en détention arbitraire. Vous ne pouvez pas statuer en ce moment », a-t-il insisté. De son côté, Me Bamba Cissé qui a plaidé la nullité de la procédure du fait qu'elle est entachée de beaucoup de manquements, a invité le tribunal à dire le droit. « Les textes disent que la mention est obligatoire à peine de nullité. La première obligation est d'informer la personne interpellée sans délai.

La mention n'a pas été faite. La procédure est nulle. Il est clair que dans ce dossier, cette exception ne peut pas être contournée », a-t-il défendu. Demandant l'arrêt immédiat des poursuites, Me Seydou Diagne a invité au respect des fondements de notre Etat. « Respectons les textes ! Le règlement de l'Uemoa s'applique à cette affaire », a-t-il dit. Et à Me Moustapha Ndoye d'énoncer : « Si la procédure est nulle, c'est le travail du parquet. Dire que Kalifa a pris, c'est une violation. Vous êtes très pressé M. le procureur. Vous ne devez que vous en tenir à la loi, en demandant l'application de la loi », a-t-il dit au procureur. Le Juge Malick Lamotte était là pour rappellé à l'ordre. « votre interlocuteur est le tribunal. Le plus important est de convaincre le tribunal mais pas d'attaquer le procureur », dit le président du tribunal.

L'agent judiciaire de l'Etat : « Le procès verbal, c'est tout ce qu'il ya de plus régulier »

Prenant la parole pour « apporter des éléments de réponse », l'agent judiciaire de l'Etat, Antoine Diome, a soutenu à l'endroit du juge que toutes les demandes qui ont été faites ont pour objectif de vous dire que vous ne pouvez pas aller au fond, que cette procédure devait s'arrêter. « Il y a eu des contradictions manifestes de la part de la défense. On a fait ici un tort extrêmement grave à la chambre d'accusation. Vous n'avez pas pu caractériser l'effectivité d'un grief. Ce qui fait malheureusement défaut à votre démonstration.

Vous n'avez pas été en mesure de démontrer l'effectivité de ce grief. La violation alléguée n'est pas suffisamment caractérisée », a indiqué l'agent judiciaire de l'Etat. Avant de préciser: « Le procès-verbal, c'est tout ce qu'il y a de plus régulier. Il y a une jurisprudence abondante qui établit à suffisance que les griefs sont insuffisants pour établir l'annulation de la procédure ». « Que quelqu'un montre ici que le rapport de l'Ige s'est retrouvé dans le dossier de manière clandestine », a-t-il lancé à l'endroit de la défense.